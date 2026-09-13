Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /CM Mohan Majhi: ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶର ଆଶା

CM Mohan Majhi: ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶର ଆଶା

ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ପରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ଗସ୍ତର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ୨୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏମ୍‌ଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ଲକ୍ଷ ୪୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 13, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 12:13 PM IST
CM Mohan Majhi: ୟୁଏଇ ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ୨.୪୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ନିବେଶର ଆଶା
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟକ୍କର: କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାନ? ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା କହିଲେ ପ୍ଲେଇଂ-୧୧
2
3
4
5