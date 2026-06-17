Add Zee Business As A Preferred Source
App

Textbook Controversy: ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହ ଖେଳ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ୩ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:34 PM IST
Textbook Controversy: ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହ ଖେଳ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chameli Ojha Case Update: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି
Chameli Ojha24 min ago
2
Jagatsinghpur1 hr ago
3
NEET exam1 hr ago
4
Odisha news1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago