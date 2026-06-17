Textbook Controversy: ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହ ଖେଳ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ

Textbook Controversy: ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ୩ ଜଣିଆ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମିଟିକୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେହି ସହ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ୧,୬୭୮ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହିରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ବଦଳରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଧାନସଭାର ଚିତ୍ର ଛପାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାମ ବନାନ ଓ ତଥ୍ୟଗତ ଅନେକ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ଏହାକୁ ‘ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି ତୁରନ୍ତ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି।
ଏପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ OSEPA ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ନ ହେବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନଜରଦାରି ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି।