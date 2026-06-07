Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପ ଦେବେ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ସ୍ପୋର୍ଟିଂ କ୍ଲବ୍‌ର ଏକ ଶାଖା ଭାବେ ୨୦୦୭ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଏକାଡେମୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 07, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 11:50 AM IST
ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପ ଦେବେ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମ୍ବଲପୁର ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରୂପ ଦେବେ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Sambalpur Football Academy1 min ago
2
Zee Short Film Contest30 min ago
3
puri beach1 hr ago
4
Shreyas Iyer2 hrs ago
5
Petrol Diesel price2 hrs ago