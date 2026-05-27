Odisha News: ଢିଙ୍କିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ,ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦଘାଟନ କଲେ...

Written By  Narmada Behera|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: May 27, 2026, 02:02 PM IST

Odisha News(ଜଗତସିଂହପୁର): ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଢିଙ୍କିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଉଦଘାଟନ କଲେ ଏକ ସମନ୍ବିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା । ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଶିଳ୍ପ ର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶର ହେବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି,ଶିଳ୍ପ ଓ ବିକାଶ ର ଚିତ୍ର ରେ ନାଁ ଲେଖିବ ଢ଼ିଙ୍କିଆ ଚାରିଦେଶ ।ପାରାଦୀପ ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 

ଜେଏସଡବ୍ଳୁ ଉତ୍କଳ ଢିଙ୍କିଆରେ  ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମନ୍ବିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଲା ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ସମନ୍ବିତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରକଳ୍ପ । ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ଵାଇଁ , ଜଗତସିଂହପୁର ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରେଇ, ବାଲିକୁଦା-ଏରସମା ବିଧାୟକ ସାରଦା ପ୍ରସାଦ ଜେନା,ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ,କମ୍ପାନୀ ର ଚେୟାରମେନ ମୁଖ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ , ଓଡିଶା ଜେଏସଡବ୍ଳୁ ମୁଖ୍ୟ ଅନିଲ୍ ସିଂ ଙ୍କ ସହିତ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସମାରୋହରେ।

Narmada Behera

