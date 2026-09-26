Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News:ଆଜି ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha government Jobs: ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 26, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:47 AM IST
Odisha News:ଆଜି ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Police Dg: ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ୍ ଡିଜି
2
3
4
5