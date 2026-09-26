Odisha News:ଆଜି ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha government Jobs: ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇ ୧୧୦୧ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକା ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ କୃଷି ଶିକ୍ଷା ସଦନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ୯୦୬ ଜଣଙ୍କୁ ନୁଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ୧୭ ଜଣ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗକେ ୧୦୬ ଜଣ ଏବଂ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗରେ୭୨ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିଶୁ,କିଶୋର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ 'ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ' ପୁସ୍ତକ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯିବ।