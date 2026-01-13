CM Mohan Majhi: ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୨ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

Advertisement
CM Mohan Majhi: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୨ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିସହିତ, ଜିଲ୍ଲାର ୧୭୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ, ୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିପାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୨ ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବହନ କରୁଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୭୩୪ ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ, ୨୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆ ପାରସରରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭାସ୍ଥଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋର୍ ରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିସହ, ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଆଫ୍ ଡ଼୍ରାମା ଓ ସ୍ପିରଜା ଏକାଡ଼େମୀର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ଧରଣୀଧରଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏକ ନାଟକରେ ଯୋଗଦେବେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ମକର ପର୍ବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ୫ ରୁ ୭ଦିନ ଧରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଘର,ଦ୍ୱାରା ଲିପା, ପୋଛା କରି ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ମକର ଦିନ, ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହିତ, ପିଠା, ପଣା ଖାଇ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ କରି ମକର ପର୍ବର ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୂଣ୍ୟତୋୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ୍ପରା ଭୂଲି ନାହାଁନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ, ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସନ୍ତା ୧୪ ତାରିଖରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷପକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ମକର ପର୍ବ। ଏହି ଗଣପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ

Priyambada Rana

