/Khageswar Dehuri: ‘ନବୀନ ମୋ ପିତା ସମାନ’, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ

Khageswar Dehuri: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭଲପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର ଦେହୁରୀ ପୁଣିଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏଥର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ।
ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୬ ତାରିଖରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଦେହୁରୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ଧାରିପାଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ନିବାସୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଓରଫ ହସିନାଙ୍କ ବିବାହ କରିବେ। ବିବାହକୁ ନେଇ ଉଭୟ ପରିବାରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିବା ବେଳେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପିତା ସମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲପାଇବା ଦେଉଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର ନିଜ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏହି ଭଲପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମିଲ ହେବେ କି? ଏନେଇ ସମର୍ଥକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ଭଲପାଇବା ଅନେକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି।