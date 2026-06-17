Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Khageswar Dehuri: ‘ନବୀନ ମୋ ପିତା ସମାନ’, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ

Khageswar Dehuri: ‘ନବୀନ ମୋ ପିତା ସମାନ’, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ

Khageswar Dehuri: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭଲପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର ଦେହୁରୀ ପୁଣିଥରେ ଖବରର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏଥର କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 17, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:50 PM IST
Khageswar Dehuri: ‘ନବୀନ ମୋ ପିତା ସମାନ’, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khageswar Dehuri: ‘ନବୀନ ମୋ ପିତା ସମାନ’, ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁ
Khageswar Deheri1 min ago
2
Narendra Modi15 min ago
3
Top 10 news39 min ago
4
Deputy Speaker55 min ago
5
Puri srimandira1 hr ago