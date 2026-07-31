Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ଶନିବାର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 31, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:06 PM IST
Odisha Flood: ଶନିବାର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
2
3
4
5