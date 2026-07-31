Odisha Flood: ଶନିବାର ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Odisha Flood: ରାଜ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାଜସ୍ବମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ କରିବେ। ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ତେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର (SRC) ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ରହିବେ।
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ, ପୂଜାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ(SRC) ଏସଆରସି ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲଙ୍କ ସହିତ ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆକଳନ କରିଥିଲେ।
ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ,ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ୟା ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫୭ଟି ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସର୍ବଶେଷ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୧ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନରେ ୪୪୬ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ୧,୩୬୨ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୧୭୪ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ ୭,୯୧,୮୪୬ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨,୬୮,୯୪୩ ଜଣ ଏବେବି ପାଣିରେ ଫସିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜାରି ରହିଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ୬୪୭ଟି ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ବନ୍ୟା ଜଳ ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଜାରି ରହିବ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ସରକାର ୨୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋରୁ ଚାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ୨୧,୩୮୦ ହେକ୍ଟରରୁ ଅଧିକ ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଖରେ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରୁଛି।