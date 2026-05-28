ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ

ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
Trending Photos
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶିର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୫.୧୦ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମଧୁସୂଦନ ସିଂହାରୀ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ କଡ଼ା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀୟଙ୍କା ମାରାଣ୍ଡି ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାହାର କାଠ ନିକଟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
Also Read- Monsoon: କେବେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ ? ଅସହ୍ୟ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ କେବେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ଅପଡେଟ୍
Also Read- ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସାବଧାନ ! ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭେଜାଲ ପନୀର ଜବତ