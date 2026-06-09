Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ହଟିବ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ

ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ହଟିବ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ । ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବଦଳରେ ହେବ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 09, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:49 PM IST
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ହଟିବ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ହଟିବ 'ଧାମ' ଶବ୍ଦ
cm mohan charan majhi1 min ago
2
Narayan Seva Sansthan8 min ago
3
Mamata Banerjee1 hr ago
4
FIFA World Cup 20261 hr ago
5
Odia News1 hr ago