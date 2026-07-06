/କୋଇଲା ଖଣି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରି ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ (ଏମଏଚୟୁ) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ଟି ଗ୍ରାମରେ ୪ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୩୫ ଶହରୁ ଅଧିକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏବଂ ୧୧ ଶହରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ, ରୋଗ ନିରୀକ୍ଷଣ, ମଧୁମେହ ପରୀକ୍ଷା, ନିଦାନ ସହାୟତା ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତହୀନତା ପ୍ରତିରୋଧ, ମାତୃ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, କୃମିନାଶକ, ତମାଖୁ ବନ୍ଦ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅଂଶୁଘାତ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ପାରିଛି।
ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଯତ୍ନର ନିରନ୍ତରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ରକ୍ତହୀନତା, ପାକସ୍ଥଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ, ଫଙ୍ଗସ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗ ଭଳି ସାଧାରଣ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ପ୍ରସାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇପାରିଛି ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ୫ଟି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ୧୦ଟି ଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ ପ୍ରସାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣିର ସିଇଓ ଅମରେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସମୟୋଚିତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିପରି ସେବାଗୁଡିକର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଟିମ୍ର ଡାକ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରକାଶ ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଗ ଗୁରୁତର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ ସହାୟତାରେ, ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଉ, ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଉ। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ କୋଇଲା ଖଣି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ।
କୁଡାଲୋଇ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ସୋରୋଜିନୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି "ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଆମ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ମୌଳିକ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଠିକଣା ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ ସୁଲଭ ହୋଇପାରିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମର କୋଇଲା ଖଣି ଏହାର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ୨୬ଟି ଗାଁର ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଜୀବିକା, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଲକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
Also Read- ଫୁଲୁଛି ବୈତରଣୀ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ