Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /କୋଇଲା ଖଣି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ

କୋଇଲା ଖଣି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ

ଏମଏଚୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୧୬ଟି ଗ୍ରାମରେ ୪ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ସମେତ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 06, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:39 PM IST
କୋଇଲା ଖଣି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଟି୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ପଡିଲେ ୱିକେଟ କିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍
Odia News48 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Hirakud Dam2 hrs ago
4
Pahalgam terror attack2 hrs ago
5
Odia News3 hrs ago