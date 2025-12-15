Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3041674
Zee OdishaOdisha State

ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ହେଲା- ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା

୧ କୋଟି ୮୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ରହିଛି ୫ ଶହ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ହେଲା- ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଜମଧର ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ଵୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା । ୧ କୋଟି ୮୦ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ରହିଛି ୫ ଶହ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ ।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର ତିଆରି କରାଯିବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଚାଷୀଭାଈମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି। କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ୱପ୍ନର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ମୋର ମତ । ୯ଟି ବ୍ଲକ୍‌ ସହ ୨ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚାଷୀ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଚାଷୀମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ପନିପରିବା ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ଦୀର୍ଘଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବେ । ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେବେନି । ଏହା ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଦୁଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ।

ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ ଦିନରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗରୁ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଜିନିଷ ହୋଇପାରୁଛି । କେବଳ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୁହେଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଢିବାରେ ଅଛି । ଆଗାମି ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ । ପ୍ରତି କ୍ୱାଟରରେ ଅଞ୍ଚଳର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ଅଧା ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବ । ବିକାଶ କାମକୁ ନେଇ ଆମେ କେବେ ରାଜନିତୀ କରିବା ନାହିଁ । ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସହଯୋଗ କରି ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୈଜୟନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

Also Read- OSSC CGL Recruitment 2026: ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ 

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

ICC Player Of The Month
ICC ନେଲା ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁର
Odia News
ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପାଣି ଗଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା ହେବ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha Govt
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥିକ କଲେଜର ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ
Traffic advisory
ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ରାସ୍ତା, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ
Assam Assembly Election
Assam Assembly Election: ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆସାମ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ