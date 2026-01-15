Advertisement
Odisha Weather Report: ଆଉ ୨ ଦିନ ଥରାଇବ ହାଡଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼, ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣି!

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ।  ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ତା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ  ବଢିଛି।  ଏହା  ଆହାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟକୁ  ପୂରାକୁ ଥରାଇବ ଶୀତ।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:18 AM IST

Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ।  ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ତା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ  ବଢିଛି।  ଏହା  ଆହାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ୧୭ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟକୁ  ପୂରାକୁ ଥରାଇବ ଶୀତ।  କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ୧୮ ରୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ।  ଏହା ତାପମାତ୍ରା ବଢାଇବା ସହ ଶୀତ କମାଇବ।  ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି।  ଆଜି ରାଉରକେଲା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପାରଦ ୫ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 

 

ALSO READ: Today Horoscope: ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ;ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ

ଫୁଲବାଣୀରେ ୬,  ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୭ ଡିଗ୍ରୀ ରହିପାରେ। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ବା  ଏହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ରହିପାରେ। ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ  ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି।  ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ  ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର  ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ  ଥଣ୍ତା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ବଢିଛି।  ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପରିମାଣବି କମିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ତାସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। 

 

