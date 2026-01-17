Advertisement
Odisha Weather Update: ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ ଶୀତ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 17, 2026, 06:34 PM IST

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮,୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁଳନାରେ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି,କେନ୍ଦୁଝରରେ ଶନିବାର ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ସମୟରେ ୧୦.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ ୧.୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟଲ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

 

ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏ-ପଟେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କନ୍ଧମାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଦୁଇଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଶୀତ କମିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

