Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ, କମିବ ଶୀତ!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପାରଦ ,କମୁଛି ଶୀତ ।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପାରଦ , କମୁଛି ଶୀତ । ଆଜି ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ୬.୮ ,ରାଉରକେଲା ୭.୫ ,ଝାରସୁଗୁଡା ୮.୪ , ନବରଙ୍ଗପୁର ୯ ,ଭବାନୀପାଟଣା ୯.୫ ,କେନ୍ଦୁଝର ୯.୫ ଓ ଅନୁଗୁଳ ୯.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ପଛକୁ ପଛ ୩ ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁଯାୟୀ, ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ ପ୍ରଭାବରେଫଳରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପଛ କୁ ପଛ 3 ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ pic.twitter.com/x4hFLSFAUT
January 19, 2026
ପାଣିପାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ଲହରୀ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷକରି ସକାଳ ଏବଂ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସମୟରେ। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ବାସିନ୍ଦା, ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି, ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହ୍ରାସ ହେଉଛି।