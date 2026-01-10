Odisha Weather Update: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡି଼ଶା,୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ୩୦ ସହରର ତାପମାତ୍ରା!

Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ।
Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏବଂ ଥଣ୍ତା ଲାଗି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୫ ସହରର ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ୧୧ ଯାଏଁ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଥଣ୍ତା ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁ଼ଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।
ରେକର୍ଡ ଏବଂ ହାଡ଼ ଉଭୟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଜାଡ
ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶୀତରେ କେଉଁଠି କେଉଁ ରେକର୍ଡ ? pic.twitter.com/lBGQvP1AjU
— usd (@usd0705) January 10, 2026
#୨୮ସହର ରେ #୧୦ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ
୩.୨ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସହ ଜି.ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ଥଣ୍ଡା ସହର pic.twitter.com/0Gl2u9MW1U
— usd (@usd0705) January 10, 2026
ଶୀତଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ନିଆଁ ଜଳାଇ ହାତ ଶେକୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଥଣ୍ତା ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏ-ଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ,ଶିଶୁ ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ଗତ ୨୨ ବର୍ଷ ର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଶୀତଳ ସହର ଭାବରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ୪.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ୯.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।ଯାହା ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିଲଭର ସିଟି କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପାରଦ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ସହରର ତାପମାତ୍ରା: ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର (୯.୯°C), ବାରିପଦା (୮.୮°C), କେଉଁଝର (୭.୪°C), ସମ୍ବଲପୁର (୯.୪°C), ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ (୬.୮°C), ହୀରାକୁଦ (୯.୯°C), ଭବାନୀପାଟଣା (୮.୨°C), ବଲାଙ୍ଗୀର (୯.୫°C), କୋରାପୁଟ (୯.୮°C), ସୋନପୁର (୯.୩°C), ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି (୬.୫°C), ବୌଦ୍ଧ (୯.୮°C), ଢେଙ୍କାନାଳ (୭.୭°C), ବରଗଡ଼ (୯.୮°C) ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର (୭.୫°C) ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।
ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ (ରାତ୍ରି) ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ,ଶୀତର ଲହରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଜାରି ରହିବ।