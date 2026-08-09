Judge Transfer: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ୨ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିସ୍ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ସୁପାରିସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ସୁପାରିସ୍ ହୋଇଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦି ଅନୁମୋଦନ ମିଳେ,ତେବେ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜଷ୍ଟିସ ପାଠକ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। କଲେଜିୟମ୍ ଜଷ୍ଟିସ କୃଷ୍ଣ ରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜିୟମର ସଦ୍ୟତମ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହି ସୁପାରିଶ।
କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ:
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଦଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ଦୁଇଟି ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଲେଜିୟମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସିଛି।