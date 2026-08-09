Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Judge Transfer: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ୨ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିସ୍‌

Judge Transfer: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ୨ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିସ୍‌

Judge Transfer: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ୨ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିସ୍‌ ହୋଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଠକଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ସୁପାରିସ୍‌ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ କୃଷ୍ଣରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ବଦଳି ସୁପାରିସ୍‌ ହୋଇଛି।

Reported ByNarmada Behera
Published: Aug 09, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:03 PM IST
Judge Transfer: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ୨ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବଦଳି ପାଇଁ କଲେଜିୟମର ସୁପାରିସ୍‌

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Paddy Registration: 'ବିନା କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ IDରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ'
2
3
4
5