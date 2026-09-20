Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Commissionerate Police: ପୋଲିସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା, ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମନା!

Commissionerate Police: ପୋଲିସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା, ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମନା!

Commissionerate Police: ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା। ପୋଲିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରିପାରିବେନି ରିଲ୍ସ କି ଉଠାଇପାରିବେନି ଫଟୋ। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 20, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 04:30 PM IST
Commissionerate Police: ପୋଲିସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା, ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମନା!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Ring: ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ସରକାରୀ ହସପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ ସୁନା ମୁଦି
2
3
4
5