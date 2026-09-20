/Commissionerate Police: ପୋଲିସ୍ ଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା, ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଥାଇ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମନା!

Commissionerate Police: ପୋଲିସ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ କଟକଣା। ପୋଲିସ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କରିପାରିବେନି ରିଲ୍ସ କି ଉଠାଇପାରିବେନି ଫଟୋ। ଏନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଶେଷକରି, କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଯଦି କେହି ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବିଧାନସଭା, ମନ୍ଦିର, ଲୋକ ଭବନ, ଲୋକସେବା ଭବନ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ବେଳେ ରିଲ୍ସ କଲେ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ।
ତେବେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କୌଣସି ଅଫିସର କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ରିଲ୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।ଯଦି କେହି ଏହି ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ,ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।