Add Zee Business As A Preferred Source
App

Digital Arrest Scam:ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ : କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

Digital Arrest Scam: ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ ବୋଲି କହିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫ" ଉପରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:01 AM IST
Digital Arrest Scam:ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ : କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amarnath Yatra 2026: ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା
Amarnath Yatra 202658 min ago
2
petrol diesel price today1 hr ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
Rain Alert2 hrs ago
5
top 10 news todayJul 02