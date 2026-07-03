Digital Arrest Scam:ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ : କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

Digital Arrest Scam: ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା। ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇ ବୋଲି କହିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ସଂଗଠନ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର-କଟକ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫ" ଉପରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି।
ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଠକମାନେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଠକମାନେ FedEx, କଷ୍ଟମ୍ସ, CBI, ED, TRAI କିମ୍ବା ପୋଲିସର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ପୀଡିତଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ପାର୍ସଲରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ, ଅବୈଧ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଠକମାନେ ପୀଡିତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅବୈଧ ମେସେଜ୍, ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ, ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କିମ୍ବା ସିମ୍ ଅପବ୍ୟବହାର ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି।
ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକାଧିକ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଅପରାଧିକ କାରବାର ପାଇଁ KYC ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଏପରି ମାମଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ।
ପରାମର୍ଶଦାତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଠକମାନେ ଜାଲ୍ ଏଫଆଇଆର, ଗିରଫ ୱାରେଣ୍ଟ, କୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍, ସମନ୍, ଗୋପନୀୟ ତଦନ୍ତ ଚିଠି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦେଶ ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୁପ୍ତତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ସଞ୍ଚୟକୁ "ସରକାରୀ ରିଜର୍ଭ ଆକାଉଣ୍ଟ"ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କିମ୍ବା "ଯାଞ୍ଚ ଆକାଉଣ୍ଟ"ରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା କରିବାକୁ ଚାପ ଦିଆଯାଏ।
କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତରେ "ଡିଜିଟାଲ୍ ଗିରଫ" ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥା କେବେବି ଭିଡିଓ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ନାଗରିକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା ଗିରଫ ପାଇଁ ସ୍କାଇପ୍ କିମ୍ବା ସମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିବ ନାହିଁ।
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଲ୍ ତୁରନ୍ତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନକରିବା, ଏଫଡି କିମ୍ବା ପିପିଏଫ୍ ଲିକ୍ୱିଏଟ୍ ନକରିବା କିମ୍ବା ଅଜଣା କଲରଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ କେବେବି ଓଟିପି, ପିନ୍, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେୟାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍।ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ୧୯୩୦, ଜାତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ କଲ୍ କରି, www.cybercrime.gov.in ରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରି କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଛି: ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିସି ଏବଂ ଇଓ ପିଏସ୍କୁ ୭୪୪୦୦୦୬୭୦୯ ଏବଂ କଟକ ସିସି ଏବଂ ଇଓ ପିଏସ୍କୁ ୮୨୮୦୪୦୫୬୯୫ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।