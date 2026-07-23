ଭୁବନେଶ୍ୱର: CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ଗାୟବ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଜୁଲାଇ ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ୧୧ଟା ସମୟରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏସିପି ଜୋନ୍-୧ଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଆଦି ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ୨ ପୂର୍ବତନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା । ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହାଜର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜେଶ ବର୍ମା ହାଜର ହୋଇନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହାଜର ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ ଦେଵଦତ୍ତ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ।