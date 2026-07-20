ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଲାଣି ପରିବା ଦର। ସପ୍ତାହ ତଳେ ଯେଉଁ ଦର ଥିଲା ଏବେ ପ୍ରାୟ ୨ ଗୁଣା ବଢିଛି ପରିବା ଦର। ଆଜି ୟୁନିଟ ୪ ପରିବା ହାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଦର ଅଧିକ ରହିଛି । ବାଇଗଣ କେଜି ୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ସମୟରେ ଭେଣ୍ଡି କେଜି ୮୦ ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ କେଜି ୫୦ରୁ ୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ସେହିପରି ଧନିଆ ପତ୍ର କେଜି ପ୍ରତି ୩୦୦ ଟଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କେଜି ୧୫୦ ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି କେଜି ୭୦ ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ କେଜି ୭୦ରୁ ୮୦ ଟଙ୍କା, କଖାରୁ କେଜି ୪୦ ଟଙ୍କା, ଗାଜର କେଜି ୬୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଟ୍ କେଜି ୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନା ଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ପରିବା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବା ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ପଚିସଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ରୁତୁରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ଖାଉଟି ପୂର୍ବରୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରହିଛି । ପୋଟଳ କେଜି ପ୍ରତି ୬୦ ଟଙ୍କା , ଗାଜର କେଜି ୪୦ ଟଙ୍କା, ବିଟ୍ କେଜି ୫୦ ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ କେଜି ୧୫୦ ଟଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା ୫୦ ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟା ୪୦ ଟଙ୍କା, ସାରୁ କେଜି ୩୦ ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ କେଜି ୭୦ ଟଙ୍କା, ଝୁଡଙ୍ଗ କେଜି ୬୦ ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି କେଜି ୭୦ ଟଙ୍କା, କଲରା କେଜି ୭୦ ଟଙ୍କା, ବିଲାତି ବାଇଗଣ କେଜି ୪୦ ଟଙ୍କା, ମାଟି ଆଳୁ କେଜି ୧୨୦ ଟଙ୍କା, ଦେଶୀ କାକୁଡି କେଜି ୮୦ ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି କେଜି ୬୦ ଟଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ କେଜି ୧୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଫଳରେ ଖାଉଟି ପରିବା ବଜାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ଧିରେ ଧିରେ ପରିବା ଦର ଖସିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ।