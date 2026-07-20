Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି

ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନା ଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ପରିବା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 20, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:23 PM IST
ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି
Image Credit: ଖାଉଟି ପୂର୍ବରୁ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମ-୧ର ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
Odia News1 hr ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
top 10 news today3 hrs ago
5
Odia News2:27 AM IST