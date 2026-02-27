Advertisement
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି: ୩ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କଲା କଂଗ୍ରେସ

Odisha Rajya Sabha polls: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିବା ପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:11 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ୍ ବାଜିବା ପରେ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏବେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗୋ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୩ ସେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

କାହିଁକି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ?
ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ (ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି, ମୁନ୍ନା ଖାନ, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହାନ୍ତ)ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଖାଲି ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ଆସନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତର ଗୋଟି ଚାଳନା:
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶାସକ ବିଜେପି ପାଖରେ ୭୯ ଜଣ ବିଧାୟକ ଓ ୩ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ବିଜେପି ୨ଟି ଆସନରେ ସହଜରେ ଜିତିପାରିବ। ସେହିପରି ୫୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବା ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଏବେ ଅସଲି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଖରେ ଏହି ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ।

ନୂଆ ସମୀକରଣର ଆଶଙ୍କା:
ରାଜନୈତିକ ଗଳିରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ, ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ହାତ ମିଳାଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହିଁ। ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଗମାଙ୍ଗୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇସିସି ଓ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ମିଳିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି।

ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସସପେନ୍ସ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

