Congress and BJP Clash: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆୟୋଜିତ ‘ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜ୍’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ୪୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୯୦ ଥର ପେପର ଲିକ୍ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପେପର ଛପା ଓ ଭେଣ୍ଡର ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିଟ୍, ଚିଟ୍ ଓ ରିପିଟ୍ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ।”
ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନିଲ୍ ବିଶ୍ୱାଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଥିବା ଦଳ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯାଉଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ସେହି ଦଳର ବିକ୍ଷୋଭ ଯୋଗୁଁ ୩ ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଅନିଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ୍ରୁଟି ନ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲାରେ ସରକାର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।