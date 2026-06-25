Add Zee Business As A Preferred Source
App

Congress and BJP Clash: ନିଟ୍‌ ଓ ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୯୦ ଥର ପେପର ଲିକ୍‌ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପେପର ଛପା ଓ ଭେଣ୍ଡର ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଟ୍‌ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ନିଟ୍‌, ଚିଟ୍‌ ଓ ରିପିଟ୍‌ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ।”

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 25, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:07 PM IST
Congress and BJP Clash: ନିଟ୍‌ ଓ ପେପର ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ-ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୬ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫଟୋରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ନାହିଁ"
Odia News33 min ago
2
Bosnia vs Qatar53 min ago
3
Vinicius Junior1 hr ago
4
Odia News1 hr ago
5
Top 10 news1 hr ago