Nuapada By-Election: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ

Nuapada By-Election: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ଓଡ଼ିଶାର ୭୧-ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ (Ghasiram Majhi) ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। 

Nuapada By-Election: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଖିଳ ଭାରତ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି (AICC) ଓଡ଼ିଶାର ୭୧-ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କୁ (Ghasiram Majhi) ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ (ସଂଗଠନ) କେ.ସି. ଭେନୁଗୋପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଖାଲି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜର ଦଖଲ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

ନୂଆପଡ଼ାରେ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାଝୀ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟରେ ଏହି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିକାଶ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ସୋମବାର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଟଗ୍ରହଣ  ୧୧ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ହେବ ଏବଂ ଗଣତି ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ହେବ।

