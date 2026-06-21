Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ

କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାକୁ ରେଡ୍‌ ଫ୍ଲାଗ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି । CAWକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 21, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:08 PM IST
ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR)–୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ..ଜୁନ୍ ୨୮ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଫର୍ମ ପୂ
Odisha news1 hr ago
2
Indian Navy1 hr ago
3
Yoga Day 20261 hr ago
4
Top 10 News Headlines1 hr ago
5
Odia News2 hrs ago