ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାୟଗଡ଼ା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ । ‘ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି ଗଠନ ସହ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ’ ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି, କାଲି ଗସ୍ତ କରିବ’ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁରରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାକୁ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି । CAWକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଖୁରାନିଆ । CAW ଏଡିଜି ଏସ୍ ସାଇନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଯିବ ଟିମ୍ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ୨ ଜଣଙ୍କର ଵୟାନ ରେକର୍ଡ ସରିଛି । ମାମଲାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୨୦ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।