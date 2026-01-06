Congress March Past: ୩୦ରୁ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରା

Trending Photos
Congress March Past: ଭୁବନେଶ୍ଵର: ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ସହିଦ ଦିବସରୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାସ ୩୦ ତାରିଖରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିଦିନ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ୫ ଦିନ ଧରି ପଦଯାତ୍ରା ହେବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ସହ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ। ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ଭଳି ଅନେକ ଜନସମସ୍ୟା ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିଜେପି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ଦୀର୍ଘମେୟାଦୀ ‘ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ’ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ନୂଆବର୍ଷରୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ଓ ଏବେଠୁ ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହା ସହ ‘ପ୍ରତି ବୁଥରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯୁବକର୍ମୀ’ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ନେଇ ଯୁବକଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରୁ ୫ ଜଣ ଯୁବନେତା ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ଯୁବକଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଦୀପ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି।