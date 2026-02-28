ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସମର୍ଥନ

Rajya Sabha Elections: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଦତ୍ତେଶ୍ଵର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏନେଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏବଂ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ଦଳ ଏକ 'ସହମତି ପ୍ରାର୍ଥୀ' (Consensus Candidate) ଦେବା ନେଇ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କଟକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ।
ନବୀନଙ୍କ ନିବେଦନ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ
ଡକ୍ଟର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାର ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପିର ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହାନ୍ତ ଏବଂ ବିଜେଡିର ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଓ ମୁନ୍ନା ଖାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବିଶେଷତ୍ୱ:
ସାଧାରଣତଃ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପରସ୍ପରର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସହମତି ଭିତ୍ତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।