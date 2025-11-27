ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୬ ନଭେମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ICDS ପ୍ରକଳ୍ପ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି: ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ୍ୟବୋଧକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୬ ନଭେମ୍ବର ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର, ICDS ପ୍ରକଳ୍ପ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାଳନକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବେ କରିବା ପାଇଁ *ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ (CDO-ZP), ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ (DSWO), ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ (DWO) ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (DEO)*ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପାଳନ କରାଗଲା।
ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହିତ ନ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମତା ଓ ଭାଇଚାରାର ମୂଳ୍ୟବୋଧକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କଲେକ୍ଟରେଟ୍, ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ପାଳନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଭାଗୀତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା।
ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୱିଜ୍, ତର୍କ, ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖନ, ବିଶେଷ ସଭା, ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ମୋହନା ବ୍ଲକର ଗଭର୍ଣ୍ମେଣ୍ଟ ହାଇଅର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ଆଦାଭାରେ ୩୫୦ ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ରାମଗିରି SSD ହାଇସ୍କୁଲରେ ୭୩୯ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ସହିତ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଲବରସିଙ୍ଗ, ନୁଆଗଡାରେ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମା’ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣାଇଥିଲେ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ-ଧଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା।
ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣାଇଥିଲେ। GPPFT ଓ CRCCମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ସେଫ୍ଟି କମିଟିର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଜାଣାଇଥିଲେ।
ଜିଲ୍ଲାର ୫୩୫ଟି ସଂସ୍ଥାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୯,୮୯୩ ଜଣ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ମୋହନା, ନୁଆଗଡ, ଗୁମ୍ମା, ରାୟଗଡା, ଗୋସାନୀ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଶପଥ ପାଠ, ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ବିଶେଷ ସଭା, ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ଲାସ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା।
ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ #SamvidhanDiwas #GajapatiCelebratesConstitution ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଫଟୋ ଓ ରିପୋର୍ଟ ଶେୟାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
"ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର। ଏହି ପାଳନ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅଧିକାର ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ," ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ମଣ୍ଡଳ କହିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଥିଲେ, “ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୱିଜ୍ ଓ ତର୍କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରେ। ”ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ୍ୟବୋଧକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଏକ ସାମୁଦାୟିକ ପ୍ରୟାସ। ଏହିପରି ପାଳନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ୀକୁ ସଚେତନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
