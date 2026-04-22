Zee Odisha

Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ

Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନିତ ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକକ ରଥ। କେନ୍ଦୁଝରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରଥ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ । 

 

 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Apr 22, 2026, 11:25 AM IST

Odisha News: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ

ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୩ ଜଣ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସାମିଲ୍ ନିଜର ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ୧୬ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ଵର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରଥର ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି ୪୫ ଫୁଟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ୭୨ ଫୁଟ୍। 

ରଥର ଚକରେ ଲାଗିଥିବା କାଠ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଏବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ଚକ, ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା । ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ୨୧ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷିରେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ରଥର ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ।

Narmada Behera

Odisha news
Odisha news
Odisha News: ଶାଳଫୁଲ ପୂଜା କରି ବାହା ପର୍ବ ପାଳିଲେ ହୋ' ସମ୍ପ୍ରଦାୟ
Rath Yatra 2026
Rath Yatra 2026 : ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ
earth age
Earth Age: କମୁଛି ପୃଥିବୀର ଘୁର୍ଣ୍ଣନର ବେଗ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ୨୫ ଘଣ୍ଟା !
Odisha news
Odisha News: ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ