Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍‌ଜେନ୍ସି ଯୋଜନା

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:36 PM IST
ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ କଣ୍ଟିନ୍‌ଜେନ୍ସି ଯୋଜନା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ, ବଜ୍ରାଘାତରେ ୨ ମୃତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today41 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Kylian Mbappe2 hrs ago
4
Odia News2 hrs ago
5
Lucknow Coaching Centre Fire12:35 PM IST