ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର କନଭୋକେସନ୍ ସେରମୋନି ଆୟୋଜିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଡିଟୋରିମରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବାସ୍ତୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କନଭୋକେସନ୍ ସେରେମୋନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୪୫ ଜଣ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତର. ଦିବାକର ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି । ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ କେଶରୀ ମେହେର ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତେବେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ କେଉଁଝର, ଫୁଲବାଣୀ, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଦି ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି କୋର୍ସ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡୁ ଥିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଜୟ କେଶରୀ ମେହେରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
