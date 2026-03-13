Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3139093
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର

Odisha News: ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର

Odisha News: ମ-ଦ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:13 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର

Odisha News: ମ-ଦ ଜବତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଓ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ଥାନା ସାହାରପଡା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିତୋଟା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ଥାନା ସାହାରପଡା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିତୋଟା ଗ୍ରାମରେ ଚୋରା ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ସାହାରପଡା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ଓରାମ ଓ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ହେମଲତା ନାଏକଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ଜଣେ ଚୋରା ମଦ ବେପାରୀ ଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ।

ALSO READ: Mahalaxmi Rajyog 2026: ୭୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ପଡି଼ଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ,ବଦଳିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ! ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରମୋସନ୍

ଏହି ସମୟରେ ଚୋରା ମଦ ରଖିଥିବା ପରିବାରର ୪ ଜଣ ସାହାରପଡା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପାର୍ଥ ଓରାମ ଓ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ହେମଲତା ନାଏକଙ୍କୁ ହଠାତ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ ପଥର ରେ ଛେଚି ଦେଉଥିଲେ ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯିବାରୁ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇ ଥିଲେ।ଆକ୍ରମଣ ରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତର ଥିବା ବେଳେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।ଖବର ପାଇ ପାଟଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିରଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ସଦଳବଳେ ଗୋଜିଟାଙ୍ଗିରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି।ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରା ମଦ ଜବଦ କରିବା ସହ ଘଟଣା ର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ପୋଲିସ ଗୁରୁତର
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ରେଟ୍
top 10 news today
Top 10 News Today : ଆଜି ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ରାଜ୍ୟରେ ଉପମୁହାଁ ପ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବ! ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ବର୍ଷା ସହ ବହିବ
top 10 news today
Top 10 News: ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା LPG ଗ୍ୟାସ୍, କାଲି ମିଳିବ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର