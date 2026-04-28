ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୋଟ ହୁଏନି, ଟିଏମସି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି । ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି ମନମୋହନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି । ମମତା ପରାଜୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ୩୬ଟି ବିଧାନସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା । ଆସାମ ତୁଳନାରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯାଇଛି । ଆସାମକୁ ୨ଟି ଫେଜ୍ରେ ମୋଟ୍ ୧୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗଲକୁ ୨ଟି ଫେଜ୍ରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାକି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ । ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ କହିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ । ରାଜ୍ୟର ୨୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାକି ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ । ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ହିଁ ହେବ । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁକଥା କହିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସାରିଛୁ ।
