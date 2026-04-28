Zee OdishaOdisha Stateରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ- ମନମୋହନ ସାମଲ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 03:32 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୋଟ ହୁଏନି, ଟିଏମସି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି । ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି ମନମୋହନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି । ମମତା ପରାଜୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡିଶାକୁ ୩୬ଟି ବିଧାନସଭା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ।  ଆସାମ ତୁଳନାରେ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରତି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯାଇଛି । ଆସାମକୁ ୨ଟି ଫେଜ୍‌ରେ ମୋଟ୍‌ ୧୪ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗଲକୁ ୨ଟି ଫେଜ୍‌ରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ । ବେଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗିଥିବା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି।

ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାକି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ । ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ କହିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ । ରାଜ୍ୟର ୨୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାକି ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ । ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ । ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଦରକାର ସେତେବେଳେ ହିଁ ହେବ । ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁକଥା କହିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସାରିଛୁ ।

Also Read- କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ କହିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

Also Read- 8th Pay Commission: ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ବଡ ଅପଡେଟ୍, ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ

Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣା ହୃଦୟ ବିଦାରକ କହିଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
Auto Rickshaw Ambulance
Auto Rickshaw Ambulance: ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ମାଗଣା ଅଟୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସ
Entertainment News
Entertainment News: ଲୁହରେ ଭିଜିଲା କଳାଜଗତ, ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ ଏହି ବଡ଼ କଳାକାର
Odisha news
Odisha News: ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି
Aadhaar card design
ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡର ଡିଜାଇନ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟତା