Odisha Vigilance: ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଲାର୍ଜ ଏରିଆ ମଲ୍ଟି-ପର୍ପଜ୍ କୋ-ଅପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି (LAMPCS)ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି।ସମବାୟ ସମିତିରୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମେ ୨୧, ୨୦୨୬ରେ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରୀତିମତ ଭାବରେ ହେରଫେର କରି ୨୦୨୪ ରୁ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ପରିମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମାଜର ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଜମାର ଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।
ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୧୮ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS), ୨୦୨୩ ର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିପାଠିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋରାପୁଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।