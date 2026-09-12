Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 12, 2026, 07:36 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:36 PM IST
Odisha Vigilance: ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Entertainment News: ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ଝିଲମିଲ୍ ରାତି" ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରଚିଲା ଇ
2
3
4
5