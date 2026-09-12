Odisha Vigilance: ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ରାଉରକେଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ବର ବରାଡ଼ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ବାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ନଗଦ ଜବତ କରିବା ପରେ ରାଉରକେଲାର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଧନେଶ୍ୱର ବରାଡଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଧନେଶ୍ବର ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ, ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ରାଉରକେଲାର ଉଦିତନଗରରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଗାଡିଟି ସ୍ଥାନୀୟ ମଦ ଦୋକାନର ଜଣେ ବିକ୍ରୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ନେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିକ୍ରୟକାରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଧନେଶ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ଧନେଶ୍ବର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଜବତ ପରେ ରାଉରକେଲାର ସିଭିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ସ୍ଥିତ ବାରଦଙ୍କ ଆବାସିକ ପରିସରରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରଘୁନାଥପୁରରେ ୨୭ ଶହ ବର୍ଗଫୁଟର ଦ୍ବିମହଲା କୋଠାରେ ତଲାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ନୟାଗଡାର ଉପକଣ୍ଠରେ ତିନୋଟି ପ୍ଲଟ୍ ସମେତ ଚାରୋଟି ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ ୩୩.୯୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିବେଶ ଏବଂ ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ଧନେଶ୍ବରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତ ଆୟ ଉତ୍ସଠାରୁ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅନୁପାତିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା।