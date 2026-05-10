Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3212143
Zee OdishaOdisha Stateପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି

ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସେବକ ତଥା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 10:16 PM IST

Trending Photos

ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି

ପୁରୀ: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା (SOP) ଆଧାରରେ  ୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୭ ଘଣ୍ଟା ୮ ମିନିଟ୍ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହୋଇସାରିଛି । ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଓ ଅଧିକୃତ ସେବକ ତଥା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ/ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଉଅଛି । 

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ୨୧ ଦିନର ବହୁଳ ନୀତି କାନ୍ତି ପରିପାଳନ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ପୁଣିଥରେ ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ମଇ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲୁ ରହିବ । ୧୧ ମଇରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାତ ଭୋଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଣୁ ଅପରାହ୍ନ ପାଖାପାଖି ଦିନ ୪ଟାଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର କାଠ ଠାରୁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନୀତି ସଂପାଦନ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ । ଅଧିକୃତ ପାଳିଆ ସେବକ ମାନେ ଜଗମୋହନ ଓ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନୀତି ସଂପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ । କଡା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗଣତି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଅବଧିରେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତର କାଠ ନିକଟରୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇ କେବଳ ବାହାର କାଠ ଠାରୁ କରାଯିବ ।

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସେବକ ତଥା ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପରି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତି ଦିନ ଗୁଡିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- 8th Pay Commission: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ବଡ ବୃଦ୍ଧି! ନୂତନ ବେତନ କମିଶନରେ...

Also Read- ୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣନ୍ତୁନି, ଅଧିକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ, ଶପଥ ନେଲେ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
PM Narendra Modi
୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁନା କିଣନ୍ତୁନି, ଅଧିକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁନି- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
IMD weather warning
IMD Weather Warning: କେଉଁଠି ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି, ଆଇଏମଡି
Odia News
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀ ଗସ୍ତ, ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଲା ଜେଲଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍
UP Cabinet expansion
UP Cabinet Expansion: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ୮ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ