Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: କାଳବୈଶାଖୀ ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ,ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

Odisha News: କାଳବୈଶାଖୀ ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ,ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

Odisha News: ବଜ୍ରାଘାତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:16 AM IST
Odisha News: କାଳବୈଶାଖୀ ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ,ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: କାଳବୈଶାଖୀ ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ,ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ
Odisha news4 min ago
2
odisha news ITDA Assistant Engineer under vigilance scanner know details here24 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
petrol diesel price today1 hr ago
5
top 10 news today2 hrs ago