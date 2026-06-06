/Odisha News: କାଳବୈଶାଖୀ ରଚିଲା ତାଣ୍ଡବ,ବଜ୍ରଘାତରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ

Odisha News(କେନ୍ଦୁଝର): ବଜ୍ରାଘାତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ରୁଟିଶୀଳା ଗାଁରେ ସ୍ୱାମୀ ବାଣେଶ୍ୱର ନାଏକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୁଲତା ନାଏକ ନିଜ ବାଇଗଣ ଲଗାଇଥିବା ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଟାତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ୨ଟା ପାଖାପାଖି ରେ ବର୍ଷା ପବନ ସହ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳକୁ ପଳାଇଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଥିବା ଗଛ ନିକଟରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେବାରୁ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ। ଏନେଇ ଘର ଲୋକ ଖବର ପାଇବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଉଭୟ ଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତକ ପରିବାର ଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।