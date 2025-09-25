Odisha News: ଗୋପାଳପୁର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା: ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାବାଳକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କୋର୍ଟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋପାଳପୁର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ସାବାଳକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ‘ନିର୍ଭୟା’ ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୋପାଳପୁର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ସାବାଳକ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ‘ନିର୍ଭୟା’ ମାମଲାର ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୧୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ବିଚାର କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବା ପରିଚୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏହି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖରେ ଗୋପାଳପୁର ବୋଳାଭୂମିରେ ନିଜର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃର୍ତ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ରଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ପୁଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ୧୦ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମାମଲାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ୧୦ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବନ୍ଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ୬ ଜଣ ସାବାଳକ ରହିଛନ୍ତି।