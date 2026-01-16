Bird Census: 'ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ'

Bird Census: ପୁରୀର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ୨ଶହ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି।
Bird Census: ପୁରୀର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ୨ଶହ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ୨୦୧୭-୧୮ରେ ‘ଜଙ୍ଗଲ ଲୋର୍'ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ୧୧୧ଟି ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଲାସ ଫିସ୍ ଇଗଲ ଓ ଗ୍ରିନ୍ ପିଜନ ଭଳି ପକ୍ଷୀ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବି ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରି ୫ ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ସଙ୍କଟକୁ ସୁଧାରିବା ଆହ୍ବାନ ପାଲଟିଛି।
ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ଘାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଳି, ଫଳ, କୀଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଆହାର। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତଥା କୋଳି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଲରାରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ବହୁ କୋଳି ଜାତୀୟ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଯାହାକି ଏକ ମଡେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏହି ମଡେଲକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ।
ସେଥିପାଇଁ ୯୦ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହଜୁଦ ଥିବା ଅରା,କାଆଁଳ, ବୋଉବୋଉକା, ଜଜାଙ୍ଗ, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ଆଁଖୁ, କ୍ଷୀରିକା, ଚାଉଳଧୁଆ, ଜାମୁ ଗଛ ଆଦି ଗତ ୧୦ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁରୀ ବନାଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ଅବୈତନିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାରକଙ୍କ କହିବା କଥା ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। କିଛି ପକ୍ଷୀ ଘାସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଖାଆନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଅନାବନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଲୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ବନାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୨ଶହ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା’ର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ରେଷ୍ଟେଡ ଗ୍ରିନ ପିଜନ, ସଟ୍ ଟୋଡ୍ ସ୍ନେକ ଇଗଲ, ହ୍ବାଇଟ ବେଲିଡ୍ ସି ଇଗଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁନିଆ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ପକ୍ଷୀମାନେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନରେ ଗୁରୁତ୍ବ ବହନ କରିବା ସହ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶର ସାଂପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଇଦିଏ। ମାଟିଆ ଚିଲଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବା ସୂଚନା ମିଳେ ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କିଛି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀ ଘର ସାମ୍ନାରେ କୃତ୍ରିମ ବସା କରି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାରାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲାଗି ଅନେକଙ୍କ ଘରେ କୁଡୁଆ ବା ମାଟି ପାତ୍ର ଲାଗିବା ଅତୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବାସ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
ମଣିଷ ଓ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏଥିପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ। ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ। ସେପଟେ ପୁରୀ ଡିଭିଜନରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରୁ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ୨୫ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ୫ଟି ରେଞ୍ଜର ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ , ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ୫ଟି, କୋଣାର୍କରେ ୭ଟି ଓ ଗୋପରେ ୫ଟି ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହେବେ।
ଦୁଇଟି ରେଞ୍ଜ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚିଲିକା ସନ୍ନିକଟ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ବାର୍ଡଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ। ସେହିଭଳି ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପରିବେଶ ଓ ହେବିଟେଟ ଅଭାବରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ପୁରୀ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।