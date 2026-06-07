ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୌଜପୁର ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୌମ୍ୟ ମା’ଙ୍କଠାରୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଡାଏରୀ ନେଇଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ୍ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ । ଅଡ଼ଶପୁର ସ୍ଥିତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଜିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରେଲୱେ ଓ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ADGଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ । NHRCରେ ଦାଖଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ବରିଷ୍ଠ IPS ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଘରୋଇ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରେଲୱେ ଓ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଡିଜିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ADGଙ୍କ ଘର କାମ ସହ ପୁଅ ମାଲିସ୍ କରୁଥିବା କହିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ।