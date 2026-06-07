Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମୌଜପୁର ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍‌ର ତନାଘନା

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବରିଷ୍ଠ IPSଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ହୋଇଛି । ଏନେଇ ରେଲୱେ ଓ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ADGଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 07, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:30 PM IST
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମୌଜପୁର ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍‌ର ତନାଘନା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ମୌଜପୁର ଗାଁରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍‌ର ତନାଘନା
Crime Branch2 min ago
2
Keonjhar News1 hr ago
3
Sambalpur Football Academy3 hrs ago
4
Zee Short Film Contest5:51 AM IST
5
puri beach4:22 AM IST