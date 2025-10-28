Advertisement
Odisha News: ପ୍ରାଣ ନେଉଛି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି!ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଏବିଡ଼ିଓ

Odisha News: ଅଭାବନୀୟ....ଲୋମଟାଙ୍କୁରା....ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ।  ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଡ଼ଅଁର ଗାଁରେ। ପୋଲିସ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।....

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Oct 28, 2025, 03:03 PM IST

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,  ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ୨ ତାରିଖ ଦିନ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଦେଷ୍ନାଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ୀ ରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ୨୩ ଦିନ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନନ୍ଦିପଦା ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଶାଳଣିଆଁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏ-ଥିରେ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୃତ ସୁଦେଷ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ର ଏବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। 

