Odisha News: ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ,ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ...

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡା-ଦେଶ ସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଡିଜେ କମ୍ ସ୍ପେସାଲ ଜର୍ଜ୍ଜ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ମୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି ।

Written By  Narmada Behera|Reported By: Abhaya mohanty|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:32 PM IST

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡା-ଦେଶ ସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଡିଜେ କମ୍ ସ୍ପେସାଲ ଜର୍ଜ୍ଜ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ମୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି । ଗତ ୩୧.୧୦.୨୦୨୨ ତାରିଖ ରେ ବଡବିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା  ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୁଅ ସହ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ।  ଏହି କଥା ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣି ପାରିବା ପରେ ବଡ଼ବିଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ପେସାଲ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ୧୬ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଓରାମ କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨ ହଜାର ଜରିମାନା ,ଅନାଦେୟ ୬ ମାସ ଅଧିକ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବା ସହ ପିଡିତାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ଲିଗାଲ ସେଲ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Narmada Behera

