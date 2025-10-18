Odisha News: ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ,ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ...

(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡା-ଦେଶ ସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଡିଜେ କମ୍ ସ୍ପେସାଲ ଜର୍ଜ୍ଜ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ମୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି ।
Trending Photos
(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦୁଝର) Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡା-ଦେଶ ସହ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ଅଧିକ ୧ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଏଡିଜେ କମ୍ ସ୍ପେସାଲ ଜର୍ଜ୍ଜ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ମୋନାଲିସା ମହାନ୍ତି । ଗତ ୩୧.୧୦.୨୦୨୨ ତାରିଖ ରେ ବଡବିଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୬ ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଅଭିଯୁକ୍ତର ପୁଅ ସହ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇବା ବାହାନାରେ ଡାକି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏହି କଥା ପିଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣି ପାରିବା ପରେ ବଡ଼ବିଲ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର,କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍;ଓଡି଼ଶାରେ ଲିଟର ପିଛା...
ALSO READ: Gold Rate Today:ବଡ଼ ଖବର;ଧନତେରାସ୍ ରେ ସୁନ-ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ,ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ...
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ପେସାଲ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ୧୬ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଓରାମ କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୨ ହଜାର ଜରିମାନା ,ଅନାଦେୟ ୬ ମାସ ଅଧିକ ଜେଲ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବା ସହ ପିଡିତାକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ଲିଗାଲ ସେଲ କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।