Add Zee Business As A Preferred Source
App

Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କଲେ କିଛି ଏମିତି

Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରେମ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି କାଟି ସକାଳୁ ପିଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Sep 11, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:04 PM IST
Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କଲେ କିଛି ଏମିତି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Vigilance Raid:ବାରିପଦାରୁ ୨ ଅଡିଟ୍ ଅଫିସର୍‌ଙ୍କୁ ଧରିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍
2
3
4
5