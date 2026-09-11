Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା! ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ କଲେ କିଛି ଏମିତି

Nuapada News: ନୂଆପଡ଼ା ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରେମ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତି କାଟି ସକାଳୁ ପିଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ରହିଛି ପ୍ରେମିକର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସିନାପାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରପ୍ପରକୁ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଭଲପାଇବସିଥିଲେ। ହେଲେ ଉଭୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ।
ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବା ସହ ପରେ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଏକ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସିନାପାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଖଡିଆଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରୀ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବିଷ ପାନ କଲେ, ସେନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି।