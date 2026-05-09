Zee OdishaOdisha State

Crime News: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ୬ଜଣ ଗିରଫ

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଡ଼ା ରହିବ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 09, 2026, 03:00 PM IST

Crime News: ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ୬ଜଣ ଗିରଫ

Saumya Murder Case: ବାଲିଅନ୍ତା GRP କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଉ ୬ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଫଳରେ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ୧୧କୁ ବଢ଼ିଛି । ପୂର୍ବରୁ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ପଠାଇଛି ପୋଲିସ ।

ଅନ୍ୟପଟେ GRP କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା । ମୋ ପୁଅକୁ ୪୦ରୁ ୫୦ ଜଣ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ତେବେ ଏତେ କମ୍‌ ଗିରଫ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଭଳି ପୁଅକୁ ଡାଲା ଅଟୋରେ ପକାଇ ନେଲେ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ବେଳେ କେହି ରକ୍ଷା କଲେନି । ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କାଣ୍ଡ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା । ଚାକିରିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ଚାପରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା । ପୁଅକୁ ଯେପରି ମାରିଲେ ତାହ ବର୍ବରତା ଥିଲା ତେଣୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଡ଼ା ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ବଢ଼ିଛି, ଦୈନିକ ରିପୋର୍ଟ ନିଆଯାଉଛି । ଆଗକୁ ଯେମିତି ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କଡ଼ା ରହିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

GRP କନଷ୍ଟେବଲ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଖୁଲାସ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ । ଦୁଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ । ସୌମ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଅସଦାଚରଣ ଘଟଣାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଓମ୍‌ ପ୍ରକାଶ । ହେଲେ ଦୁଇ ଯୁବତୀ ମିଛ କହୁଥିବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି । ୭୦/୮୦ ଲୋକ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ୧୦ରୁ ୧୨ ଜଣ ପିଟିଥିଲେ । ମୁହଁକୁ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ ଓ ବାଉଁଶ ଫାଳିଆରେ ପିଟିଥିଲେ । ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପିସିଆର୍‌ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ପିଟୁଥିଲା । ୟୁନିଫର୍ମରେ ଥିବା ପିସିଆର୍‌ ଚୁପ୍‌ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ । ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

