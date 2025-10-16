Crime news: ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଜ୍ବାଇଁ

ଶିବଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଶଙ୍କରାପଶି ଗାଁ ରେ ଅଙ୍କୁର ସଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ନ ଥିବାର ସାନ ଝିଅ ଓ ଜ୍ବାଇଁ ତାଂକ ସହିତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଥିଲେ।
କେନ୍ଦୁଝର:(ଅଭୟ ମହାନ୍ତି) ଶଶୁର ଘରେ ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜ୍ବାଇଁ ଫେରାର। ଚମ୍ପୁଆ ଥାନା ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁ ରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର ଶିବ ନାଏକଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ। ଶିବଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଝିଅ ଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଝିଅଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କରାଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅକୁ କେନ୍ଦୁଝର ଶଙ୍କରାପଶି ଗାଁ ରେ ଅଙ୍କୁର ସଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପୁଅ ନ ଥିବାର ସାନ ଝିଅ ଓ ଜ୍ବାଇଁ ତାଂକ ସହିତ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସୁଥିଲେ।
ଗତ ରାତି ଜ୍ବାଇଁ ଅଙ୍କୁର ମଦ ନିଶାରେ ଘରକୁ ଆସି ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ମଦ ପିଆକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ପରେ ଖାଇପିଇ ସାରି ଅଙ୍କୁର ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୋଇ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ଶାଶୂ ଶଶୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘରେ ଶୋଉଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଅଙ୍କୁର ଶାଶୂ ଶଶୁର ଶୋଇ ଥିବା କୋଠରୀରେ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଅଙ୍କୁର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ପଡିଶା ଲୋକ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ସହ ଅଗ୍ନି ସମ ବିଭାଗ କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନି ସମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଂଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ।