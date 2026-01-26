Crime News: ଜମିବାଡି ବିବାଦ ଉଗ୍ରରୂପ ନେଲା, ୩ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିଝରଣ ଗାଁରେ ଏକ ଜମିବାଡି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
Crime News: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ ଧରଣର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘସିପୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଆଳିଝରଣ ଗାଁରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହତ୍ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନଥିବା ସମୟରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ବିବାଦ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରାଥମିକ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସୋରେନ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ କୁରାଢ଼ିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏକ ପାରିବାରିକ କଳହର ପରିଣାମ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏକ ଜମିବାଡି ବିବାଦ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ରୂପ କାହିଁକି ନେଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।
ହତ୍ୟାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଘସିପୁରା ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୋରେନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆନନ୍ଦପୁର ସବ-ଡିଭିଜନାଲ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କମଲ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ସମେତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଯିଏ ମୃତ ପରିବାରର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ, ଏହି ତ୍ରିପଲ୍ଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜମି ବିବାଦର ପରିଣାମ ।" ତଥାପି, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ହତ୍ୟା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଣାପଡିବ ବୋଲି କମଲ କହିଛନ୍ତି ।
