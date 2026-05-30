Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3232979
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର

Odisha News: ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର

Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲିରେ ପୋଲିସ ଏ-ନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 30, 2026, 10:52 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର

Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲିରେ ପୋଲିସ ଏ-ନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନକୁ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧିଛକ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନ। ଜୟ ଚୌହାନ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।

ପୋଲିସ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏ-ହି ସମୟରେ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ​​ଏବଂ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟ ଚୌହାନ ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଡକାୟତି, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ନେଇ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

puri news
Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ମହାସ୍ନାନ: ଖଙ୍କାର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଦର୍ଶନ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ଦର
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି,ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ SIR ସ
Mahanadi Water Disputes
Mahanadi Water Disputes: ଆଜି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଶୁଣାଣି
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update:ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ ମିଜାଜ୍!କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍