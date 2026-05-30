Odisha News: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଙ୍ଗାଲିରେ ପୋଲିସ ଏ-ନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଡକାୟତି ଯୋଜନା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନକୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଗାନ୍ଧିଛକ ବାସିନ୍ଦା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଜୟ ଚୌହାନ। ଜୟ ଚୌହାନ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା।
ପୋଲିସ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଏ-ହି ସମୟରେ ଜୟ ଚୌହାନଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥଳରୁ ଖସିଯିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଜୟ ଚୌହାନ ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଡକାୟତି, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର ନେଇ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।