Odisha News: ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଓରଫ ପପୁକୁ ଆହତ ହୋଇଛି। ପପୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି । ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଗୁଳି ବିନିମୟ ସମୟରେ ଜଣେ ସହକାରୀ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ), ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ଏବଂ ଜଣେ ପୋଲିସ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ସମେତ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭଦ୍ରକ ସଦର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନାର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଭୋର ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ଟା ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଇନ କଲେଜ ନିକଟ ନୂଆସାହି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ପପୁ ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପଲସର ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏକ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ, ପୋଲିସ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୁତ୍ରରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ପପୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ପପୁଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପପୁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ସୂଚନା ପାଇ ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗୀତା ହାସଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଚାରି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଜୀବନ୍ତ( 9mm) କାର୍ଟ୍ରିଜ୍ ଜବତ କରିଛି। ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ,ଆହତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକର (SCB)କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପପୁ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ୨୨ଟି ଅପରାଧୀକ ମାମଲା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସହଯୋଗୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।