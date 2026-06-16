Odisha News: ଶେଷ ରଜରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର! ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ଆହତ

Odisha News: ଶେଷ ରଜରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡ଼ିହା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏ-ହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୋଲିସ-ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲିକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାତ ମଲିକ ଆହତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସକାଳୁ ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସମୟରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡକାୟତି ତଦନ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଅପରେସନ ସମୟରେ ମଲିକଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ. ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ଡକାୟତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ସହିତ ଜଡିତ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅପରେସନ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ୧୨,୦୦୦ ନଗଦ ଜବତ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଏକ ଲୁଟ ମାମଲା ଏବଂ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ମଲିକ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଦଳ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମହୁଲଡିହା ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ, ଅପରେସନ୍ ରେ ସହଯୋଗ ନ କରି ସେ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ସେ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ପାଇ ପୋଲିସ ଦଳ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଜବାବରେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ବିନିମୟରେ ପ୍ରଭାତ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଝର ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ SCB ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ।ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।