Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଶେଷ ରଜରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର! ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ଆହତ

Odisha News: ଶେଷ ରଜରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲଡ଼ିହା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ଏ-ହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ପୋଲିସ-ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ମଲିକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଭାତ ମଲିକ ଆହତ ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦୁଝର ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:51 AM IST
Odisha News: ଶେଷ ରଜରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର! ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଶେଷ ରଜରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର! ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପ୍ରଭାତ ଆହତ
Odisha news3 min ago
2
petrol diesel price today2 hrs ago
3
top 10 news today2 hrs ago
4
B-52 Bomber Crash3 hrs ago
5
top 10 news todayJun 15