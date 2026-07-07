Odisha News: ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାୟତ୍ରୀ କଲୋନୀରେ। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। (CRPF)ସିଆରପିଏଫ୍ ଯବାନ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ଅଶୋକ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ଅଶୋକ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦ କରି ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲ୍ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତର ନ ଦେବାରୁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା।
ଅଶୋକଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ,ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ, ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଉପୁଜିଥିବା ମାନସିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚରମ ନିସ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି।