Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ!

Odisha News: ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାୟତ୍ରୀ କଲୋନୀରେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 07, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:20 PM IST
Odisha News: ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଯବାନ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପାକିସ୍ତାନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ, ୯ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ
Odia News40 min ago
2
Odisha news49 min ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
Rath Yatra 20262 hrs ago